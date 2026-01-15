Monteforte in lutto per Carmen, il ricordo della comunita’: donna forte e instancabile

MONTEFORTE IRPINO- Una comunita’ in lutto per la scomparsa di Carmen Carullo, trentasei anni, wedding planner. Una battaglia che ha condotto con grinta e coraggio ma che alla fine l’ ha strappato all’affetto dei suoi cari. Il cordoglio di un’intera comunita’ e’ stato espresso dal Comune di Monteforte Irpino in una nota:

“Con immenso dolore apprendiamo della scomparsa della nostra cara Carmen Carullo, che ci ha lasciati dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia.

Carmen è sempre stata una donna forte, radiosa, instancabile, un’amica capace di trasmettere dolcezza e determinazione anche nei momenti più difficili. Alla sua famiglia, ai suoi affetti e a tutti coloro che ne piangono l’assenza, va oggi l’abbraccio più sincero della nostra comunità, con la certezza che chi l’ha conosciuta ed amata continuerà a custodire nel proprio cuore il suo sorriso e il suo esempio di amore per la vita e che il suo ricordo continuerà a vivere nei gesti, nelle parole e nell’amore che ha saputo donare”. I funerali si terranno domani 16 gennaio, ore 15.00, muovendo dalla Casa Funeraria Irpinia, in Torrette di Mercogliano, e proseguiranno per la Chiesa San Nicola di Bari, in Monteforte Irpino, dove alle ore 15.30, sarà celebrata la funzione religiosa.