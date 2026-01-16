Nusco, si accendono i falò: oggi al via la Notte dei Falò 2026

Si accendono oggi i falò e con essi l’anima più autentica di Nusco. La Pro Loco di Nusco annuncia l’inizio della Notte dei Falò 2026, l’evento che dal 16 al 18 gennaio trasforma il borgo antico in un grande spazio di incontro, tradizione e condivisione.

Da questa sera e per tre notti consecutive, il crepitio del fuoco, la musica e l’atmosfera degli stand accompagneranno residenti e visitatori lungo le strade del paese, rinnovando un rito che affonda le sue radici nella cultura popolare e nella spiritualità della comunità. I falò, simbolo di luce e calore, diventano ancora una volta il cuore pulsante di una festa capace di unire generazioni diverse.

La Notte dei Falò rappresenta un momento identitario per Nusco, un’occasione per ritrovarsi, riscoprire le proprie tradizioni e vivere insieme la magia dell’inverno.