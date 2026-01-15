Frana Sp88, domani iniziano i saggi geologici: interventi di asfalto sulla interpoderale

CONTRADA- Un video di trentotto secondi con le immagini della frana lungo la Spp e un aggiornamento da parte del primo cittadino di Contrada Pasquale De Santis sugli interventi messi in campo e sulla viabilità dedicata ai residenti che stanno vivendo notevoli disagi in questi giorni.

“I lavori di pulizia e messa in sicurezza del tratto di strada interessato dalla frana sono proseguiti anche stamattina- ha scritto il sindaco di Contrada- Domani mattina si procederà ai saggi geologici, che serviranno a calibrare il numero di pali e la profondità degli stessi per rendere sicura in futuro la strada.Sempre domani è previsto per alcune ore il distacco della energia elettrica da parte di E- Distribuzione; alcune famiglie rimarranno senza luce per alcune ore.

L’intervento è necessario per consentire alla Ditta esecutrice dei lavori di poter lavorare in sicurezza.Intanto E-Distribuzione ha posizionato nel parcheggio antistante la polivalente un gruppo elettrogeno per far fronte alle esigenze del Comune in caso di necessità.

All’opera anche i tecnici di TelecomItalia per il ripristino della linea di telefonia fissa collasata nel crollo della strada”. Novità anche per la viabilita’ dedicata ai residenti di Contrada e Forino per alleviare i disagi: “Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 di domani si provvederà ad asfaltare il tratto finale della interpoderale Aiello Del Sabato > Contrada alla intersezione con Via Pozzillo.Si consiglia agli automobilisti in transito nell’orario indicato di non utilizzare detta strada da e per Avellino per consentire agli operai di terminare il lavoro celermente evitando lunghi tempi di attesa e conseguenti disagi”. Tolleranza zero per i mezzi pesanti con massa superiore alle tre tonnellate e mezzo: “Beccati i soliti furbetti in transito con veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, che hanno provocato dispendio di energie da parte della PM di Contrada ed Aiello del Sabato e disagi ai residenti in transito.E’ora di smetterla! Non si gioca, per interessi personali, con lil lavoro altrui e la vita delle persone”.