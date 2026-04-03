Maltempo a Lacedonia, chiusa l’ex Statale 303 in direzione Bisaccia

Nuove criticità alla viabilità a causa dell’emergenza maltempo. Il Comune di Lacedonia ha comunicato la chiusura al transito veicolare e pedonale della Ex S.S. 303, in direzione Bisaccia e viceversa, all’altezza del km 47+300. Il provvedimento è scattato da oggi, 3 aprile 2026, e resterà in vigore fino a quando non saranno ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza. Per gli spostamenti, l’amministrazione comunale invita gli automobilisti a utilizzare i percorsi alternativi predisposti, con deviazione sulla SP 284, in zona area industriale Calaggio, oppure sulla SP 285 in direzione Bisaccia.

Dal Comune arriva infine l’invito a diffondere l’avviso per informare il maggior numero possibile di cittadini, alla luce dei disagi provocati dal maltempo e della necessità di garantire la sicurezza stradale.