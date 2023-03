Monteforte Irpino, la scuola avvicina i giovani al mondo dei libri. Altra interessante iniziativa orgnizzata dall’istituto comprensivo “Aurigemma” coordinato dalla brillante dirigente scolastica Filomena Colella. Giovedì 30 marzo, dopodomani, nell’aula magna, gli alunni delle classi terze delle scuole primarie “Don Milani” e “Montessori”, parteciperanno all’incontro con l’autore Antonio Dello Iaco e alla presentazione del libro “Il mistero della torre dell’orologio” – edizioni Il Papavero.

Le illustrazioni del libro sono curate da Chiara Dello Iaco di 18 anni, sorella di Antonio, che sarà presente all’evento per spiegare ai bambini l’importanza del disegno e della fantasia.

Lo scopo – come sottolinea la dirigente – è di avvicinare i più giovani al mondo dei libri e al proprio territorio. “Il racconto, frutto dell’immaginazione di Antonio Dello Iaco, può essere non solo di esempio per i bambini, che possono vedere nell’autore una dimostrazione di cosa vuol dire inseguire le proprie passioni, ma può rappresentare anche un importante strumento per far conoscere il territorio in cui vivono e l’importanza delle proprie radici. Nell’ambito dell’incontro, gli alunni saranno invitati a riflettere su quanto sia fondamentale conoscere le proprie radici e le proprie tradizioni per tenere viva la memoria collettiva, comprendere se stessi, da dove veniamo, il mondo che ci circonda: unica strada per capire davvero chi vorremmo essere e quale strada intraprendere”, spiega la Colella.

“Riflettere su questi elementi significa, inoltre, mantenere viva nel mondo la varietà delle identità culturali e imparare che è proprio in questa varietà che risiede la ricchezza e la bellezza, che ci aiuta a entrare in contatto con gli altri, nell’ottica del rispetto e dell’arricchimento reciproco”, conclude la dirigente scolastica.