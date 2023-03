Successo di numeri per l’Open-Day di Analist Group. Appuntamento ad EnergyMed

Grande successo di numeri e di partecipazione per “Innovazione e Formazione. Per tutti” il primo Open-Day del 2023 organizzato da Analist Group, software house e provider di soluzioni innovative.

L’azienda ha aperto il suo Training Center di Torrette di Mercogliano ai professionisti irpini, campani e di tutto il Centro-Sud per offrire a tutti una giornata all’insegna, ovviamente, della formazione qualificata e dell’innovazione tecnologica.

«Questo nostro primo Open-Day del 2023 – afferma l’ingegner Antonio Iannuzzi, CEO di Analist Group – ha fatto registrare risultati capaci di superare anche le nostre più rosee attese. La partecipazione di professionisti provenienti dalla provincia di Avellino, dall’intera Campania e da buona parte del Centro-Sud, i dibattiti che si sono sviluppati, l’interesse dimostrato dai presenti hanno dato un senso speciale ad una giornata che avevamo ideato e curato proprio per offrire ai professionisti un momento di riflessione, di informazione e di supporto. Tutta questa coinvolgente attenzione ci dice che, anche questa volta, abbiamo colto nel segno».

Importante, in questo senso, anche il supporto arrivato da parte di Ordini e Collegi Professionali. I seminari condotti da Analist Group, infatti, si sono svolti con il patrocinio e l’accreditamento dell’Ordine degli Architetti di Avellino, dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino, del Collegio dei Geometri di Avellino, dell’Ordine dei Periti Industriali di Avellino e del Collegio dei Periti Agrari di Avellino.

«È stato molto importante avere al nostro tavolo i presidenti Giovanni Acerra, Erminio Petecca ed Antonio Santosuosso. – sottolinea il CEO di Analist Group – Il nostro cammino di eventi targato 2023 non poteva non iniziare con loro e da loro. Così come dai tanti professionisti irpini che ci hanno raggiunto presso il Training Center di Torrette di Mercogliano e che hanno gremito, insieme ai loro colleghi delle altre province campane e del Meridione, la nostra Sala Kandinsky».

In attesa dei prossimi Open-Day, Analist Group dà appuntamento a tutti alla XIV edizione di EnergyMed, l’evento su Transizione Ecologica ed Economia Circolare che si terrà presso la Mostra d’Oltremare di Napoli dal 30 marzo al primo aprile 2023.

«Saremo presenti – conclude l’ingegner Iannuzzi – portando alto il nostro credo aziendale. Ovvero quello per il quale non esiste sviluppo senza sostenibilità. Una logica che applichiamo costantemente nello sviluppo dei nostri prodotti e nella definizione delle nostre partnership».