Comune di Avellino, da oggi un posto dedicato alle donne vittime di violenza

Da oggi, nell’Aula consiliare di Avellino, esiste un posto dedicato alle donne vittime di violenza. Il Comune di Avellino è il primo capoluogo della Campania ad attuare concretamente l’iniziativa di tutela e la campagna social #postoccupato.

Questa mattina, a Palazzo di Città, l’assessore alle Pari Opportunità, Marianna Mazza, ha presentato il progetto deliberato lo scorso 8 marzo in giunta. In un’aula consiliare gremita di donne e rappresentanti istituzionali impegnate sul delicato tema, l’Amministrazione ha mostrato lo scranno recante l’elenco delle tante donne strappate alla vita dalla cieca violenza degli uomini. Avellino aderisce con determinazione ed entusiasmo alla campagna contro la violenza di genere e ribadisce l’impegno di un’Amministrazione che non intende abbassare la guardia e che ha già istituito un apposito punto di ascolto. Il #postoccupato rappresenta anche il punto di inizio di un percorso di tutela che sarà realizzato concretamente con le associazioni e le istituzioni che ogni giorno sono in prima linea contro questa vera piaga sociale.