Monteforte Irpino: intervento provvidenziale dei carabinieri salva un uomo da un tentativo di suicidio

Ieri sera a Monteforte Irpino, un uomo alla guida di un’utilitaria ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri locali. L’individuo, visibilmente sconvolto, ha espresso frasi sconnesse che lasciavano intendere propositi suicidi. Subito dopo, l’uomo si è allontanato rapidamente, ma è stato salvato in extremis grazie all’intervento tempestivo dei militari. Raggiunto nel suo casolare di campagna l’uomo, identificato in un 60enne di Mercogliano, in lacrime ha confessato ai Carabinieri di attraversare un periodo particolarmente difficile della sua vita, sia a livello familiare che lavorativo, e di aver deciso di porre fine alla sua esistenza dandosi fuoco. Aveva già preparato una bomboletta di gas e un accendino, e con tutta probabilità, senza l’intervento della pattuglia, sarebbe riuscito nel suo intento suicida. Con grande sensibilità e professionalità, i militari dell’Arma hanno ascoltato lo sfogo dell’uomo e, parola dopo parola, sono riusciti a convincerlo che la vita merita di essere vissuta. Una volta tranquillizzato, il 60enne è stato affidato alle cure degli operatori del 118, che lo hanno accompagnato in ospedale per ricevere il supporto necessario. Grazie all’intervento dei Carabinieri, è stato evitato un tragico epilogo, offrendo all’uomo una seconda possibilità di affrontare e superare le sue difficoltà.