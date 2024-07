Consiglio comunale, Ugo Maggio torna alla guida dell’assise: Aquino sarà il vice

AVELLINO- Ugo Maggio e’ stato rieletto alla guida del consiglio comunale di Avellino con venticinque voti contro gli otto riportati dal consigliere comunale Antonio Aquino, che è stato nominato vicepresidente del consiglio comunale . Da pochi minuti si è concluso lo spoglio delle schede in aula da parte del presidente Nicola Giordano (che ha guidato l’assise da consigliere anziano fino alla elezione del presidente). Per Maggio una riconferma, visto che è stato alla guida dell’Assise nella precedente consiliatura. La prima dichiarazione del neo presidente e’ stata di ringraziamento a tutto il consiglio: “Ringrazio tutta la maggioranza per avermi scelto. Augurandomi che l’aula in questa nuova consiliatura possa essere più serena rispetto alla precedente consiliatura. Ringrazio anche il sindaco Laura Nargi che mi ha voluto al suo fianco”.