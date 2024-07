L’ex vicesindaco nella giunta Nargi: Bacoli modello positivo

AVELLINO- In molti si saranno chiesti cosa ci faccia il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione questa mattina a Piazza Del Popolo alla prima seduta del consiglio comunale per la consiliatura uscita dalle consultazioni di giugno. Il primo cittadino del comune napoletano ha voluto partecipare alla “prima” da assessore tecnico della giunta guidata da Laura Nargi dell’architetto Marianna Illiano, fino a due mesi fa vicesindaco di Bacoli con delega ai Lavori Pubblici, all’Urbanistica, alle Vie del Mare, ai Trasporti, ai Rapporti con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei. E, soprattutto, ha lavorato al nuovo Piano Urbanistico Comunale. Ovviamente la comunicazione arrivera’ tra qualche minuto. “La vicesindaco Marianna Illiano e’ stata per sei anni assessore a Bacoli, negli ultimi tre come vicesindaco, abbiamo terminato il primo mandato e ha deciso di fare questa esperienza ad Avellino. Per noi è una bella notizia, perché significa che il modello portato avanti nella nostra città è un modello positivo, tanto da avere attenzione dalle grandi città. Marianna Illiano e’ un architetto straordinario, con lei abbiamo fatto il nuovo Puc, dopo oltre cinquanta anni di attesa. Quindi è un ottima professionista al servizio di una comunità così importante come Avellino”. Non poteva mancare anche un selfie con sindaco e neo assessore.