Monteforte Irpino, futuro sempre più green

Cinque punti di ricarica per le auto elettriche e oltre dieci nuovi stalli di parcheggio dedicati che copriranno l’intero territorio comunale: l’amministrazione comunale di Monteforte Irpino continua il suo percorso di sensibilizzazione green della popolazione.

Le nuove aree di sosta sorgeranno in via Molinelle, via Convento, via Alvanella e via Loffredo, riqualificando parcheggi già presenti nelle stesse zone. Molto soddisfatto, ovviamente, il sindaco Costantino Giordano.

L’aumento del verde a Monteforte è iniziato con la creazione di un giardino sensoriale ad Alvanella, con la riqualificazione della pineta di san Martino e, soprattutto, con la realizzazione dell’area attrezzata per lo sport di via Taverna Campanile.