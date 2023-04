Monteforte Irpino, due auto si scontrano: 74enne in ospedale. E’ successo nel pomeriggio alle 16 sulla statale 7 bis. La donna, di Mugnano del Cardinale, si trovava a bordo di una delle due vetture. E’ rimasta bloccata nelle lamiere, per liberarla è stato necessario l’intervento dei dei vigili del Fuoco di Avellino.

I caschi rossi, dopo averla liberata, l’hanno affidata ai sanitari del 118 intervenuti per il trasporto presso il “Moscati” per essere sottoposta a cure mediche. Il marito ed il conducente dell’altra autovettura sono stati visitati sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.