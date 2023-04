Aggressione di viale Italia, denunciati tre giovani dell’hinterland: per la vittima dieci giorni di prognosi. Questo il bilancio dell’ennesima notte di follia e violenza che si è consumata nel capoluogo irpino.

Il pestaggio dei tre irpini, tutti di età compresa tra i 30 e i 35 anni, nei confronti del malcapitato, un ragazzo rumeno di 28 anni, pare sia stato generato da futili motivi. La vittima è stata salvata dall’intervento di tre giovani che passavano lì per caso, altrimenti i suoi aggressori avrebbero continuato a picchiarlo con violenza.

Sul posto si sono portate due volanti della polizia. Una ha soccorso il 28enne, che aveva il volto tumefatto (trasportato in ospedale dal 118, ha rimendiato, come detto, dieci giorni di prognosi), mentre l’altra ha identificato e denunciato la “banda”, i cui componenti in un primo momento hanno anche opposto resistenza. Pare che i quattro protagonisti della lite fossero tutti ubriachi.