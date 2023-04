65enne di Ariano muore in un incidente a Troia, forse un malore

Salma sotto sequestro nel cimitero di Troia. Gli inquirenti vogliono stabilire le oggettive cause del decesso del 65enne di Ariano Irpino. L’uomo potrebbe esser stato colpito da un malore. Da qui l’incidente. La tragedia si è consumata sulle strade pugliesi mentre, tra l’altro, in zona perversava il maltempo con pioggia e grandine.

Il 65enne molto conosciuto in città, si era recato con la sua auto nel giorno di Pasquetta a Foggia per vedere un’amica, stava facendo ritorno ad Ariano quando, sulla Strada Statale 90 delle Puglie, in territorio di Troia è uscito fuori strada. Il corpo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Una scena terribile si è presentata agli occhi dei soccorritori.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Foggia ed i carabinieri di Foggia che hanno allertato i colleghi della compagnia di Ariano Irpino e la polizia municipale per facilitare il riconoscimento della salma ed informare dell’accaduto i familiari.

Si attendono per oggi gli accertamenti medico legali disposti dal magistrato di turno per poter far fare ritorno alla salma ad Ariano e celebrare il rito funebre.

Persona stravagante e simpatica, amante delle auto e dei sigari, in queste ore tanti arianesi stanno postando sui social un ricordo per dirgli addio dopo questa scomparsa del tutto inaspettata e sconvolgente.