Monteforte Irpino, domani riattivate mensa e trasporto scolastico

Il Sindaco di Monteforte Costantino Giordano ha disposto per domani 20 gennaio la riattivazione dei servizi mensa e trasporto scolastico nel comune di Monteforte Irpino.

“Grazie alla sanificazione delle aule scolastiche, alla riorganizzazione dei servizi mensa e trasporto e, soprattutto grazie alla campagna screening scuola famiglia che ci ha consentito di definire il quadro epidemiologico nella nostra cittadina, siamo pronti a riattivare i due servizi scolastici, garantendo maggiore sicurezza e tranquillità ai nostri concittadini”, spiega il sindaco. La sofferta decisione della sospensione della mensa e dei trasporti fu presa all’indomani del peggioramento della situazione epidemiologica di inizio anno che ha colpito non solo a livello nazionale ma anche provinciale, con l’Irpinia che registrava la percentuale regionale più alta nel rapporto tamponi – positività. “Siamo consapevoli dei disagi che le famiglie montefortesi vivono quotidianamente, ma non potevamo e non possiamo derogare rispetto alla tutela della salute – spiega l’assessore delegato alla Scuola, Lia Vitale – ecco perché abbiamo preferito procrastinare la riattivazione dei servizi, alla realizzazione di alcuni interventi fondamentali, tra cui l’installazione di sanificatori aria installati presso il refettorio”. L’Amministrazione comunale manterrà alta l’attenzione sul rispetto delle regole, offrendo assistenza e supporto ai figli dei genitori che utilizzeranno il servizio di trasporto scolastico: “Gli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado potranno utilizzare i pulmini scolastici, solo indossando le mascherine FFP2 – conclude Lia Vitale – quindi invito tutti i genitori a provvedere in tal senso. Ad ogni modo, l’Amministrazione comunale ha provveduto a rifornire i pulmini di questi dispositivi per consentire anche agli studenti sprovvisti di mascherine, di poter usufruire del servizio trasporto. Nessuno, quindi, sarà lasciato indietro”.

“Siamo consapevoli del momento di difficoltà della pandemia – conclude il Sindaco – ma noi siamo al servizio della collettività per ogni futura difficoltà e, in questo senso, sarà proficua la collaborazione con i dirigenti scolastici per risolvere le difficoltà che emergeranno nei prossimi giorni”.