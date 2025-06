VIDEO/ Monteforte, Stazione Carabinieri intitolata al Carabiniere Giuseppe Covino

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di intitolazione della Stazione Carabinieri di Monteforte Irpino al Carabiniere Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria”, Giuseppe Covino.

1 of 17

L’evento, che si è svolto alla presenza dei familiari del Caduto, del Comandante della Legione Carabinieri Campania Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino Colonnello Domenico Albanese, della Dott.ssa Angela Maria Amatucci in rappresentanza del Prefetto di Avellino, del Presidente del Tribunale, Dott.ssa Francesca Spena, del Procuratore Aggiunto, Dott. Francesco Raffaele, del Presidente della Provincia Rizieri Buonopane, i vertici provinciali delle FP e FA, nonché di altre Autorità civili, militari e religiose della provincia, impreziosito dalla presenza degli alunni del locale Istituto Comprensivo Statale “Aurigemma”, della Scuola paritaria “Cipoletti” di Avellino e dai ragazzi del gruppo Scout e dell’Azione Cattolica di Monteforte Irpino, è stato allietato dalle note della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

La cerimonia ha reso omaggio alla figura del Carabiniere Giuseppe Covino, il cui sacrificio è inciso nella storia della Resistenza. Nato a Tuoro di Roccabascerana (AV) il 29 giugno 1915 da una famiglia di contadini e, non potendo gravare sulla già difficile condizione economica dei genitori, interruppe gli studi in terza elementare per lavorare nei campi, fino all’età per l’arruolamento nell’Arma. Nel settembre del 1943 si trovava in licenza a Roccabascerana e, raggiunto da informazioni circa lo stato di necessità in cui versavano i suoi commilitoni della Stazione Carabinieri di Napoli Porto, alle prese con le truppe tedesche a difesa del palazzo dei telefoni, non esitò a raggiungerli.

Catturato e fatto prigioniero dai tedeschi, fu deportato insieme ad altri 13 Carabinieri in un campo di concentramento in località “Madama Vincenza” del Comune di Fertilia, l’odierna Teverola (CE), dove lì furono barbaramente uccisi unitamente ad alcuni contadini.

È stata anche data lettura del messaggio fatto pervenire, nella circostanza, dal Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto.

L’odierna funzione è iniziata con un momento di raccoglimento in ricordo dei Caduti nell’adempimento del dovere, seguito dall’esecuzione del silenzio d’ordinanza. Dopo la lettura della Preghiera del Carabiniere, la Sig.ra Mazzone Federica, pronipote dell’insignito e madrina della manifestazione, accompagnata dal Comandante della Legione, ha prima scoperto una targa posta all’esterno della Caserma, e poi quella commemorativa. È seguita la lettura della motivazione della concessione della Medaglia d’Argento al Valor Militare: «in periodo di eccezionali eventi bellici, seguiti all’armistizio, preposto con gli altri militari della sua stazione alla difesa di importante centrale telefonica, assolveva coraggiosamente il suo dovere, opponendosi al tentativo di occupazione e di devastazione da parte delle truppe tedesche. Catturato per rappresaglia e condannato a morte con i suoi compagni, affrontava con ammirevole stoicismo il plotone di esecuzione. nobile esempio di virtu’ militari e di consapevole sacrificio. Napoli – Fertilia, 8 -13 settembre 1943».