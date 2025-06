Aree interne, il paesologo Arminio: inconcepibile che vasti territori vengano concepiti come Hospice

AVELLINO- “Comunque non immaginavo che si potesse arrivare a concepire vasti territori dell’Italia come un Hospice per malati terminali”. Franco Arminio, poeta e paeselogo che da anni organizza iniziative per portare nei paesi piu’ piccoli dell’Irpinia e delle regioni vicine più iniziative culturali possibili, girando tutta Italia per raccontare le aree interne, ha commentato così uno stralcio del Paragrafo 4 del Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne firmato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e delle Strategia per le aree interne. Del resto gia’ piuttosto indicativo ed inquietante lo stesso titolo assegnato al paragrafo, ovvero “Obiettivo 4: Accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile”. Ma poi si legge, oltre al passaggio finito nel mirino del “paesologo”: “Un numero non trascurabile di Aree interne si trova già con una struttura.demografica compromessa (popolazione di piccole dimensioni, in forte declino, con accentuato squilibrio nel rapporto tra vecchie e nuove generazioni) oltre che con basse prospettive di sviluppo economico e deboli condizioni di attrattività. Queste Aree non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma non possono nemmeno essere abbandonate a sé stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che le possa assistere in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento in modo da renderlo socialmente dignitoso per chi ancora vi abita”. Sulla sua pagina social Arminio ha scritto: “Metto qui un passo di un documento ufficiale del governo. Non so se la Presidente del Consiglio o i Ministri ne siano a conoscenza. È un documento molto lungo, ma questo è un passaggio rivelatore. Alla luce di quanto è qui scritto non avrebbe alcun senso fare La luna e i calanchi ad Aliano, solo per fare un esempio. Aliano rientra come altre migliaia di comuni in questo paragrafo. Non so chi lo ha redatto. Mi piacerebbe saperlo e mi piacerebbe anche confrontarmi pubblicamente, magari in tv, magari non alle otto del mattino.Non andrò mai più a parlare di paesi alle otto del mattino”.