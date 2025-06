Il Ministro Valditara alla consegna dei diplomi all’ITS “A. Bruno”

Quest’anno la cerimonia di consegna dei diplomi ai giovani che hanno completato il percorso di formazione ed hanno conseguito il titolo di “Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici”, che si terrà il 2 luglio 2025 alle ore 17,30 presso la sede dell’ITS Academy “A. Bruno” in via Castello n. 24 a Grottaminarda, assume un carattere particolare perché avrà come ospite d’eccezione il Ministro dell’Istruzione e del Merito Prof. Giuseppe Valditara.

L’ITS Academy ad indirizzo meccatronico, fortemente voluto e promosso da Confindustria Avellino, coinvolgendo numerose aziende del territorio, nel corso degli anni è riuscito ad acquisire una grande importanza e visibilità per i risultati conseguiti che lo pongono ai vertici delle classifiche nazionali, per la qualità della formazione, per il rapporto con le aziende e per la percentuale di occupabilità dei giovani che hanno conseguito il diploma, dimostrando così che anche nel Mezzogiorno vi sono ITS di eccellenza.

Tali Istituti ormai costituiscono un pilastro fondamentale nella formazione tecnico- professionale, come ha riconosciuto in diverse occasioni anche il Ministro Valditara.

Il Programma della cerimonia prevede i saluti di Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda, di Giuseppe Bruno, Presidente dell’ITS Academy “A. Bruno” e di Carmine Tirri , Direttore dell’ITS Academy, l’intervento del dott. Ettore Acerra – Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale- il Videomessaggio di Guido Torrelli, Presidente Rete ITS Italy, l’intervento di Emilio De Vizia Presidente di Confindustria Avellino, e dopo la consegna dei diplomi, le conclusioni sono affidate al Prof. Giuseppe Valditara – Ministro dell’Istruzione e del Merito.

A presentare e condurre l’evento sarà il giornalista Francesco Pionati.

Al termine gli ospiti potranno visitare i nuovi laboratori dell’ITS Academy, realizzati a seguito di recenti investimenti e dotati di nuove strumentazioni per l’aggiornamento della didattica.