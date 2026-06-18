50 anni di attività istituzionale di Mastella, Giuditta (NdC): “Una data storica”

Sarà una giornata dal forte valore simbolico quella di sabato 20 giugno 2026 al Teatro Romano di Benevento, giornata in cui si celebreranno i 50 anni di attività istituzionale di Clemente Mastella, leader storico e fondatore del partito politico “Noi di Centro”.

A ricordarlo è il coordinatore regionale NdC Pasquale Giuditta che, in una nota, definisce l’appuntamento «una data storica», sottolineando come il percorso del leader sannita – parlamentare, europarlamentare, ministro, sottosegretario, sindaco del proprio paese e della città di Benevento – rappresenti «un cammino che ha attraversato tutte le istituzioni, imprimendo il nome di Mastella nella storia d’Italia».

L’evento, previsto nel tardo pomeriggio, unirà ospiti istituzionali, momenti di dibattito e un intermezzo musicale, trasformando la ricorrenza in una vera festa politica e comunitaria.

«Per Noi di Centro sarà un giorno di festa – afferma Giuditta –. Avvertiamo la responsabilità di essere accanto a un gigante della politica come Clemente Mastella e ci apprestiamo a celebrare questo splendido traguardo».