Monteforte, ciclista investito in via Garibaldi: non è in pericolo di vita

Monteforte Irpino (AV). Incidente stradale. Questa mattina, a Monteforte Irpino, personale della Compagnia Carabinieri di Baiano è intervenuto in via Garibaldi, dove, per cause in corso di accertamento, un ciclista (57enne) in transito è stato investito da un veicolo condotto da un 58enne.

Il conducente dell’auto si è subito fermato per prestare i primi soccorsi al malcapitato. Il ciclista è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato presso il P.S. dell’ospedale Moscati di Avellino, non in pericolo di vita. Non ci sono stati disagi per la circolazione stradale.

I Carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari per stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale.