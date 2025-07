Pd, il segretario Pizza: il partito ha il diritto di confrontarsi, non ci saranno inciuci

AVELLINO- “Non stiamo discutendo su accordo si o accordo no, il dibattito è sulla possibilità di verificare se oltre al dato generico ci siano dei contenuti nella proposta del sindaco Nargi. Detto questo, non comprendo tutto lo scandalo se il PD si confronta e discute. Soprattutto da parte della Sinistra, che in questi anni ha sempre discusso in tutti gli organismi per assumere le decisioni”. E’ quello che il segretario provinciale del Partito Democratico Nello Pizza sottolinea all’indomani del primo confronto con i candidati del Partito Democratico alle ultime amministrative, a cui ha partecipato anche il consigliere regionale Maurizio Petracca. In estrema sintesi, per verificare le proposte del sindaco Nargi serve un confronto. Questa la linea di chi non è per un no secco all’ appello. “Abbiamo riunito tutti i candidati alle ultime amministrative della lista del Partito Democratico. Sono stati presenti 24 candidati su 32. Lo scopo era quello di ascoltare l’opinione di chi ci ha messo la faccia e si confronta quotidianamente con i cittadini. Ma la narrazione del confronto non e’ proprio corrispondente alla realta’. Ci sono quelli favorevoli ad un confronto con il sindaco Nargi, ma c’è molta cautela anche per capire al di là della genericità dell’ appello quali sono i contenuti e le proposte e c’e’ chi ha manifestato la sua contrarietà all’ ipotesi di un confronto. Adesso avremmo chiaramente una riflessione per capire alla luce del confronto di ieri quale sarà la linea da seguire”. Ma nessuna decisione è stata presa. Il segretario provinciale del PD ribadisce infatti che: “non capisco l’ atteggiamento della sinistra, ricordo che lo spirito di dibattito interno al partito dovrebbe vedere la Sinistra favorevole a questa fase di confronto all’interno del Partito Democratico. Perche’ c’è chi ritiene che va’ verificato se esiste un’ apertura di contenuti o una cosa apparente. Insomma se quello del sindaco Nargi e’ solo un bluff. Credo che il Partito Democratico abbia tutto il diritto di confrontarsi. Ed e’ incomprensibile la logica per cui, se si confronta il Pd c’è una sorta di pietra dello scandalo”. Pizza lo ricorda piu’ volte: “Nella proposta di chi vuole il confronto non c’è un inciucio, bensì la volontà di comprendere quali sono i contenuti dell’ apertura da parte del sindaco”. Le prossime tappe? Si e’ tanto parlato della Direzione Provinciale. Il segretario Pizza chiarisce il percorso, che valorizzera” tutti gli organismi, puntando però soprattutto su quelli cittadini. “Non abbiamo ancora convocato la Direzione, perché già con Misiani ci siamo dati l’ obiettivo di un nuovo incontro. La vicenda cittadina la dobbiamo affrontare in primis con i candidati. Per cui a stretto giro ci sara’ un nuovo incontro con i candidati, poi convochremo la Direzione”.