Incendio ad Andretta, coinvolti 3 ettari di terreno

Poco fa, ad Andretta, i militari della locale Stazione insieme ai VV.FF. del distaccamento di Bisaccia sono intervenuti in quella località Toppa di Gallo dove, da una mietitrebbia in funzione per il taglio del grano è scaturito un incendio che ha lambito circa 3 ettari di terreno coltivato di diversi proprietari.

La causa di natura accidentale è riconducibile, verosimilmente, al calore sprigionato dal mezzo agricolo in funzione che ha provocato la combustione delle sterpaglie.

Incendio domato.

Nessun ferito e nessun danno ad abitazioni.