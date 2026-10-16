Monteforte chiede giustizia per Duke e rispetto per gli animali: sit-in lunedì 19 ottobre

«Ogni animale ha diritto al rispetto, alla tutela e alla dignità, l’Irpinia non si giri dall’altra parte e scenda in piazza con noi». L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino “chiama” tutti alla mobilitazione per «chiedere giustizia e condannare ogni forma di violenza e maltrattamento nei confronti degli animali». Un forte appello dopo quanto successo a Duke, un cucciolone ucciso a colpi di arma da fuoco diversi giorni fa.

Il Comune di Monteforte ha organizzato, per lunedì 19 ottobre, alle 16.30, un sit in nello spazio antistante Palazzo Loffredo. Prevista la presenza anche dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli, da sempre impegnato nelle battaglie a difesa degli animali.

«Monteforte non intende restare indifferente di fronte a tanta crudeltà. Il rispetto della vita, in ogni sua forma, deve rappresentare un valore imprescindibile. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare per dare un segnale forte di civiltà e solidarietà», afferma il sindaco Fabio Siricio.

«Chiedere giustizia per Duke significa dare voce a tutti quegli animali che non possono difendersi – sottolinea l’assessore alla Tutela degli Animali, Francesca De Santis -. Quanto accaduto non può e non deve lasciarci indifferenti. La tutela del benessere animale è una responsabilità collettiva che richiede sensibilità, attenzione e azioni concrete. Vogliamo trasformare il dolore e l’indignazione in un impegno condiviso, affinché episodi così cruenti non si ripetano mai più».

In caso di pioggia, l’iniziativa si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune.