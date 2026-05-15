Monteforte, Carabinieri denunciano 35enne per abusivismo edilizio

Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il titolare di un fondo resosi responsabile di aver commesso il reato di abusivismo edilizio.

Nello specifico, l’attività investigativa posta in essere dai militari permetteva di accertare che un 35 enne del posto, in qualità di titolare di un fondo sito nel comune di Monteforte Irpino, sottoposto a vincolo idrogeologico ed adibito a castagneto da frutto, aveva realizzato, con l’ausilio di un mezzo meccanico, una pista in terra battuta in assenza di qualsiasi autorizzazione. L’opera abusiva, che ricopriva una superficie di circa 15.000 metri quadrati, veniva sottoposta interamente a sequestro.

L’attività rientra in una serie di controlli, che i Carabinieri stanno eseguendo, al fine di evitare condotte illecite che ledono il bene comune della collettività.