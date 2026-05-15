Giro di armi in Alta Irpinia, due indagati ottengono i domiciliari: rito abbreviato il 10 giugno

VILLAMAINA- Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Z.A, classe 91 di Villamaina, difeso dall’avvocato Paolino Salierno, che lascia il carcere dove era recluso perché coinvolto nel blitz dei Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi su un giro di armi in Alta Irpinia. Il Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza ha accolto (con parere favorevole della Procura) l’istanza avanzata dall’avvocato Paolino Salierno di attenuare la misura cautelare, anche alla luce dell’imminente udienza nei confronti di tutti gli indagati, che dopo il decreto di giudizio immediato ottenuto dalla Procura, hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. L’udienza sarà celebrata il prossimo 10 giugno. Salgono a tre gli indagati che hanno ottenuto l’attenuazione della misura cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari..