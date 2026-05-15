Intasca l’anticipo per la vendita di un Doblo’ e scompare: condannato per truffa

PAROLISE- Intasca i soldi dell’anticipo di vendita di un Doblo’ mai consegnato e fa perdere le sue tracce, scoperto dai Carabinieri e condannato ad un anno per truffa. Si e’ chiusa così, davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Gian Piero Scarlato, il processo nato da una truffa sul web organizzata da un cinquantaduenne di Cerignola, che nel settembre del 2021 aveva pubblicato su un sito l’annuncio di vendita di un Doblo’, che aveva attirato l’attenzione di un residente a Parolise. Dopo aver avuto contatti con lo stesso, spacciatosi per un venditore di vetture e furgoni, la vittima aveva trasferito su una carta prepagata la somma come anticipo di 500 euro, ma del veicolo nessuna traccia. Identificato dai Carabinieri il beneficiario dell’ anticipo, era scattata la denuncia e successivamente il processo davanti al Tribunale di Avellino. Nei confronti del cinquantaduenne, difeso dall’avvocato Giovanna Perna, la Procura aveva invocato una condanna a quattro mesi.