Montefalcione, truffa online: denunciato dai Carabinieri un sedicente operatore di Poste italiane

I Carabinieri della Stazione di Montefalcione hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un ragazzo della provincia di Benevento, resosi responsabile del reato di “truffa aggravata” a danno di una cittadina del comune irpino.

L’uomo, spacciandosi quale operatore di poste italiane e simulando un malfunzionamento del sistema, si faceva accreditare tramite bonifico dall’ignara vittima 930 euro.

Dopo la denuncia, i militari dell’Arma hanno attivato immediatamente le indagini che hanno portato all’identificazione del malfattore.

Si raccomanda, in ogni tipo di compravendita online, di prestare sempre la massima attenzione e di rivolgersi per casi sospetti alle forze di polizia.