Avellino, danneggia auto e tenta di sfuggire alla Polizia: bloccato nel Corso

AVELLINO- Momenti di concitazione quelli vissuti pochi minuti fa nel centro di Avellino, dove un uomo per cause ancora in corso di accertamento ha prima danneggiato alcuni veicoli in sosta in una traversa, forando gli pneumatici di alcune vetture parcheggiate in zona e, alla vista degli agenti della Polizia, intervenuti sul posto dopo una segnalazione da parte dei cittadini, ha tentato la fuga rocambolesca in auto. E’ stato bloccato dal personale delle Volanti e dalla Sqiadra Mobile prima che potesse creare ulteriori danni o pericolo per le persone presenti nel centro di Avellino.

In aggiornamento