Montefalcione, torna il Festival Internazionale delle Culture: dal 20 al 23 agosto il borgo si fa palcoscenico

Dal 20 al 23 agosto 2026, Montefalcione si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto in occasione della XIV Edizione di “Per le vie del Borgo “, il Festival Internazionale delle Culture organizzato dall’Associazione Pro Loco di Montefalcione.

L’edizione 2026 si presenta ufficialmente sotto il titolo “TERRA – Radici di incontri e inclusione”, un concept pensato per valorizzare il legame con il territorio, la sostenibilità, la multiculturalità e il senso di accoglienza attraverso la musica, l’arte e la condivisione.

La manifestazione prenderà il via mercoledì 20 agosto alle ore 21:00 con l’Anteprima in Piazza Marconi, che farà da apripista alle tre serate clou del festival. Da giovedì 21 a sabato 23 agosto, sempre a partire dalle ore 21:00, la kermesse si sposterà nel cuore del centro storico, animando piazze, vicoli e siti di interesse con musica dal vivo, spettacoli itineranti, enogastronomia locale, installazioni di video mapping e percorsi esperienziali.

«Tornare alle radici della Terra significa riscoprire la nostra casa comune attraverso l’incontro con l’altro. La XIV edizione celebra l’unione tra i popoli, la bellezza dei nostri luoghi e la forza dell’inclusione sociale», spiegano gli organizzatori della Pro Loco.