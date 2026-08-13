Incendi boschivi, i Vigili del Fuoco rafforzano il dispositivo in Alta Irpinia: postazione fissa a Sant’Angelo dei Lombardi

I Vigili del Fuoco di Avellino rafforzano il dispositivo di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi in Alta Irpinia. Da oggi, 13 agosto, e fino al 22, il Centro operativo intercomunale di protezione civile “Giuseppe Zamberletti” di Sant’Angelo dei Lombardi ospiterà una postazione fissa dei caschi rossi.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una più ampia strategia di mitigazione dei rischi e di pronto intervento, pensata per garantire risposte tempestive e coordinate in uno dei periodi più delicati dell’anno per il patrimonio boschivo della provincia. A siglare l’avvio del servizio è stata la visita ufficiale di questa mattina della comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, Alessandra Rilievi, accolta presso la struttura dalla sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Lepore.