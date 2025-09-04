Montefalcione, crolla un ponteggio: cinquantenne ferito finisce al Moscati

MONTEFALCIONE- Crolla un ponteggio ed un cinquantenne finisce al Moscati. E’ quanto avvenuto nel pomeriggio, a Montefalcione, dove i militari della locale Stazione Carabinieri sono intervenuti presso un cantiere edile in localita’ Toppole San Felice, dove un 50enne del posto, è stato colpito dal crollo di un ponteggio mobile. L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato, successivamente, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Sul posto anche personale dell’A.S.L. e dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino. Sono in corso le indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.