Avellino Calcio, disco verde dalla Commissione: Partenio agibile

I Lupi tornano al Partenio-Lombardi. Arriva il disco verde dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che ha espresso parere favorevole all’agibilità dell’impianto cittadino. La decisione anche al termine del sopralluogo e della riunione della Commissione che ha attestato la piena conformità dei lavori eseguiti dal Comune di Avellino alle normative vigenti in materia di sicurezza. Rinviata invece la decisione sull’ aumento della capienza. Ad Avellino si disputerà il prossimo match, quello previsto il 12 settembre con il Monza.