Montemiletto, il campo di calcetto di Montaperto restituito alla comunita’

MONTEMILETTO- Il campetto di calcetto di Montaperto torna ad essere a disposizione della comunita’. Sabato 13 settembre 2025, infatti, ci sarà l’inaugurazione ufficiale, dopo aver effettuato tutte le attività necessarie per garantirne la gestione e l’utilizzo. In una nota, il Comune guidato da Massimiliano Minichiello ha comunicato che “un altro importante traguardo per la nostra comunità che vede restituita, dopo anni, una struttura con una nuova veste moderna, funzionale e sicura grazie ai lavori di riqualificazione effettuati, segno concreto dell’impegno dell’attuale Amministrazione comunale per valorizzare gli spazi pubblici e promuovere lo sport”.

“I lavori di riqualificazione e manutenzione del campo di calcetto realizzati grazie ad un finanziamento ottenuto dall’attuale Amministrazione- si legge nella nota del Comune di Montemiletto- hanno visto la posa in opera del manto in erba sintetica di ultima generazione, tracciatura del campo da gioco, installazione degli accessori (porte ecc.), ripristinando la funzionalità della struttura, con la messa in sicurezza e l’adeguamento alla normativa vigente per l’omologazione alla disciplina sportiva. Ricordiamo che l’impianto sportivo e’ stato ereditato in uno stato di usura e di totale abbandono, non praticabile da anni a causa delle sue condizioni, dimenticato ed ignorato proprio da coloro che solo oggi ne ricordano l’esistenza con la sterile critica, frutto della rabbia e della propria incapacità per non essere riusciti, nemmeno su questo, nell’intento di dare risposte concrete ai bisogni della comunità.Siamo dispiaciuti per i tempi necessari legati prima ai lavori e poi all’attività amministrativa per assicurare una gestione sana e trasparente che sappia assicurare la fruibilità del bene ed il corretto utilizzo, salvaguardando la struttura e la sua manutenzione, ma l’obiettivo e’ farlo diventare di nuovo un luogo di sport, aggregazione e socialità, a disposizione di giovani ed appassionati, per vivere insieme momenti di gioco e condivisione”.