Montefalcione, Carabinieri intensificano i controlli durante festeggiamenti per la festa patronale

Due giorni di intensi controlli hanno caratterizzato le attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino che, in linea con le direttive impartite dal Prefetto, Dott.ssa Franca Fico, attraverso l’impiego complessivo di cinque equipaggi e di circa 10 militari impegnati nei servizi di ordine pubblico, hanno vigilato sul corretto svolgimento dei festeggiamenti civili e religiosi che si sono svolti nel comune di Montefalcione. Le operazioni, coordinate dalla Compagnia di Mirabella Eclano, si sono concentrate nella fascia oraria serale e notturna, ed ha permesso di procedere al controllo degli occupanti di circa 50 veicoli e all’ispezione di due attività commerciali del posto.

Il bilancio finale dei controlli alla circolazione stradale è di due automobilisti deferiti in stato di libertà.

Il primo è un 33enne irpino, fermato alla guida della propria vettura e trovato con un tasso alcolemico pari a 2.2 g/l, un valore oltre quattro volte superiore al limite consentito dalla legge. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro immediato della patente e l’affidamento dell’autovettura in giudiziale custodia.

Denunciato anche un 53enne di Montemarano, che per la seconda volta nel biennio è stato trovato alla guida di un’autovettura pur non avendo mai conseguito il necessario titolo abilitativo. A peggiorare la sua posizione, il veicolo è risultato completamente sprovvisto di copertura assicurativa. Anche in questo caso, il mezzo è stato sottratto alla disponibilità del conducente e affidato in giudiziale custodia.

A tali controlli si è aggiunta l’attività che ha portato al deferimento di un 22enne di Atripalda. I militari della locale Stazione Carabinieri, prontamente intervenuti per sedare un’accesa lite in strada tra due persone, una delle quali, in evidente stato di agitazione, si è rifiutata di fornire le proprie generalità e ha opposto ferma resistenza all’operazione di polizia. L’interessato, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato allora bloccato, condotto in caserma e deferito per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazione sulla propria identità.

L’intera attività si inserisce nel più ampio quadro dei servizi di prevenzione eseguiti dall’Arma Irpina sull’intero territorio provinciale e finalizzati a contrastare le infrazioni al codice della strada, prevenire disordini e tutelare l’incolumità pubblica durante gli eventi pubblici.