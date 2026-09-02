Incendio Airola, il Comune di San Martino Valle Caudina pronto a presentare esposto in Procura

“Il recente e drammatico incendio che ha colpito il sito Eco Energy di Airola (BN) rappresenta un fatto di una gravità inaudita per la collettività di San Martino e dell’intera Valle Caudina – dichiara il sindaco – Di fronte a un evento di tale portata, è doveroso 𝐞𝐬𝐢𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢 𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐚𝐝𝐮𝐭𝐨. Consapevoli che, per le implicazioni legate ai rischi per la salute e agli ingenti danni al patrimonio ambientale, i singoli cittadini incontrano complessi limiti tecnici e giuridici nel vedersi riconosciuta la qualifica di parti lese, nonché ostacoli nell’accesso alle informazioni e nel successivo ed eventuale costituirsi parte civile, 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐮𝐝𝐢𝐧𝐚, 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐚𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐨 (𝐁𝐍), 𝐏𝐚𝐧𝐧𝐚𝐫𝐚𝐧𝐨 (𝐁𝐍) 𝐞 𝐑𝐨𝐜𝐜𝐚𝐛𝐚𝐬𝐜𝐞𝐫𝐚𝐧𝐚 (𝐀𝐕), facendosi interprete del profondo e condiviso senso di giustizia che anima l’intera comunità caudina, è pronto a presentare un articolato e dettagliato esposto da inoltrare alla Procura della Repubblica. L’obiettivo è quello di accertare le cause dell’incendio e individuare eventuali responsabilità, a tutela della salute dei cittadini e del patrimonio ambientale, 𝐜𝐨𝐧 𝐥’𝐚𝐮𝐬𝐩𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐮𝐝𝐢𝐧𝐚”.