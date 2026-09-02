Agosto 2026: caldo eccezionale a Montevergine, ai livelli dell’agosto del 2000

“Il mese di agosto conclusosi due giorni fa è stato caratterizzato, sui monti del Partenio, da caldo al di fuori della norma. – scrivono dall’Osservatorio di Montevergine – Dalla disamina dei dati raccolti presso il nostro Osservatorio, è emerso, in termini di temperatura media, uno scarto di ben +3.2°C rispetto alla climatologia di riferimento (1991-2020). Si tratta di uno scostamento dai canoni tipici dell’estate appenninica che fa di agosto 2026 il mese più caldo dall’anno di fondazione dell’Osservatorio (1884) ad oggi, in sostanziale coabitazione con il mese di agosto dell’anno 2000. Nella lunga storia dell’Osservatorio, infatti, soltanto 26 anni fa fu rilevata, ad agosto, un’anomalia di temperatura sostanzialmente sovrapponibile a quella registrata quest’anno. In particolare, agosto 2026 ha superato, in termini di temperatura media (22.0°C), di 0.1°C l’agosto del 2000 e, dunque, dal punto di vista meramente statistico, si issa al primo posto nella classifica dei mesi più caldi di sempre. Al terzo posto di questa particolare graduatoria risiede l’agosto del 2017 (21.5°C), al quarto agosto 2024 (21.4°C) e al quinto, ex aequo, luglio 2023, luglio 2024 e agosto 2012 (21.3°C). Il carattere di eccezionalità che ha contraddistinto agosto 2026 è perfettamente esemplificato anche da altri numeri. La temperatura massima media è stata di ben 25.6°C, quella minima di 18.4°C; il termometro ha raggiunto o superato la soglia dei 25.0°C in ben 20 giornate su 31, con un picco di 30.6°C in data 27/08. In nessuno dei 31 giorni è stata registrata una temperatura massima inferiore a 20.0°C.

Ciò che desta particolare impressione è la continuità con cui le temperature si sono attestate ben al di sopra dei valori di riferimento: la temperatura media è stata di 22.6°C nella prima decade, di 21.0°C nella seconda e di 22.5°C nella terza. Dati che lasciano letteralmente a “bocca aperta”. Come già discusso in precedenti interventi, appare evidente, dai raccolti (non solo a Montevergine, ma anche altrove), che dal 2022 il trend di riscaldamento ha subito un’ulteriore e significativa accelerazione, favorita anche dall’accresciuta ricorrenza di assetti della circolazione atmosferica favorevoli, un po’ in tutte le stagioni, all’arrivo di aria di origine sub-tropicale in area Mediterranea. Quel che è certo, è che quanto stiamo osservando si ripercuote gravemente sugli ecosistemi, già di per sé labili, delle aree appenniniche, che mostrano anche visivamente segnali di sofferenza, che speriamo possano essere leniti nelle prossime settimane da significativi apporti di pioggia”.