Montecalvo, brutta caduta da un albero: 42enne in prognosi riservata

Si trovava arrampicato su un grosso albero per la potatura quando il 42enne di Montecalvo Irpino, nonostante la grande esperienza, ha evidentemente perso l’equilibrio ed è rovinosamente caduto al suolo riportando numerose gravi fratture e lesioni. Un volo di diversi metri, almeno 5.

L’ennesimo incidente sul lavoro è successo ieri pomeriggio in un fondo agricolo di sua proprietà a Montecalvo Irpino, località Malvizza. Immediati i soccorsi. Sul posto un equipaggio dello Stie di Montecalvo Irpino e del Saut di Ariano Irpino allertati dalla centrale operativa 118 di Avellino. Trasportato al pronto soccorso del Frangipane di Ariano i medici hanno subito valutato la gravità della situazione e ne hanno disposto il trasferimento chiedendo anche l’intervento dell’eliambulanza che però non è stato possibile avere.

Il politraumatizzato è stato quindi trattato ed immobilizzato al fine di evitare ulteriori danni ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Moscati di Avellino dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Fratture costali multiple, perforazione del polmone, fratture vertebrali e del perone oltre ad altre lesioni: questo il delicato quadro clinico.

C’è apprensione in queste ore a Montecalvo per le sorti del 42enne, conosciuto da tutti per essere un bravo ed onesto lavoratore.