Ad Ariano arriva la Fiera in Albis: ordinanza traffico

Dopo la Fiera della Palme, ad Ariano arriva la Fiera in Albis. Nuovo appuntamento con le bancarelle domenica 7 aprile.

Il tradizionale appuntamento è previsto lungo le strade dove normalmente si svolge il mercato settimanale; predisposta dalla Polizia Municipale un’apposita Ordinanza di disciplina del traffico sulle strade del Centro Storico.

Dalle ore 6.00 e fino alle ore 14.00 sarà vietata la sosta e la circolazione dei veicoli nell’area del mercato settimanale comprendente le seguenti piazze e strade: Piazza Mazzini, Via Vitale, Via San Leonardo, nonché Via Nazionale con l’estensione del tratto compreso tra l’intersezione Via del Riscatto / Via Nazionale (così come già individuato dalla delibera del Commissario Straordinario n.38/2014) ad eccezione dei veicoli da esposizione autorizzati e dei veicoli delle Forze dell’Ordine e di soccorso.

I residenti di Rione Valle e S. Angelo a Torricelli potranno raggiungere le proprie abitazioni transitando esclusivamente lungo la direttrice da e per Piazza e Via De Sanctis con innesto lato Corso Vittorio Emanuele.

I mezzi Amu e Air effettueranno percorso alternativo secondo le esigenze dei propri servizi.