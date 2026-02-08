Biasci illude l’Avellino ma il Monza vince in rimonta 2 a 1

Mario DArgenio
L’Avellino si illude ma alla fine crolla sotto i colpi del Monza che ribalta la gara e vince 2 a 1. Ai ragazzi allenati da Biancolino non basta il goal di Biasci ad inizio ripresa con Cutrone e Pessina che portano i tre punti ai brianzoli.

Un buon Avellino per buona parte di gara che ha retto bene la più blasonata squadra di casa ma che si è sciolto nell’ultima fase di gara sotto i colpi di un Monza che ha fatto la maggiore esperienza e soprattutto la migliore qualità dei suoi giocatori.

Nella squadra di Biancolino spicca la prova di Biasci che ancora una volta timbra il cartellino ma deve registrare ancora i soliti errori difensivi che a questi livelli si pagano. poi i cambi sembrano essere stati azzardati soprattutto quello di Palumbo con Armellino che ha fatto arretrare la squadra biancoverde ancora di più subendo il Monza.

Ora per l’Avellino arriva una settimana di fuoco con due gare consecutive al Partenio-Lombardi. Mercoledì alle ore 20 ci sarà la gara contro il Frosinone e domenica alle 19,30 lo scontro salvezza contro il Pescara.

