Avellino Calcio Monopoli – Avellino, Braglia: “Fatta una buona gara, in questo momento non ci gira bene” 21 Settembre 2021

E’ un Braglia soddisfatto quello che commenta la gara di Monopoli negli spogliatoi. Il tecnico toscano sostiene di aver visto segni di miglioramento come conferma ai microfoni dei giornalisti: “Per me la squadra ha fatto una buona partita – commenta il tecnico – gli posso fare solo i complimenti per come ha interpretato la gara. Capisco che piace a tutti vincere ma bisogna vedere anche l’atteggiamento della squadra che a mio parere oggi ha fatto quello che poteva e doveva. Siamo anche in momento che non ci gira tanto bene, i ragazzi hanno dato tutto e sono contento così e vado avanti per la mia strada. Nelle partite di campionato sono evidenti i miglioramenti gara per gara, abbiamo fatto quattro pareggi e se le vincevamo tutte non c’era nulla da dire”.