Attualità 4 Idee marketing per le tue campagne autunnali 21 Settembre 2021

La fine dell’estate porta con sé le vacanze lasciando il posto all’autunno.

Il mese di settembre coincide con il rientro a scuola e in ufficio per molte persone, segnando un nuovo inizio spesso accompagnato da novità e buoni propositi proprio come dopo le vacanze natalizie.

Il ritorno alla normale routine della vita quotidiana offre ottimi spunti per promuovere ogni attività con campagne marketing mirate.

Quest’anno più che mai abbiamo bisogno di tornare alla normalità: approfittane per aumentare la visibilità della tua azienda in maniera positiva.

Se stai cercando qualche spunto concreto, ecco 4 idee da utilizzare questo autunno per le tue campagne marketing.

Incoraggia i buoni propositi

Come succede a gennaio, molte persone arrivano all’autunno cariche di buoni propositi per migliorare il proprio stile di vita.

Che sia iscriversi nuovamente in palestra, cominciare un nuovo libro o frequentare un corso di lingue, appoggia e promuovi i buoni propositi autunnali con una campagna marketing ad hoc.

Pubblica sul tuo sito web e sui tuoi canali social una lista di consigli, un elenco dei libri migliori da leggere o lancia una sfida per aumentare il coinvolgimento del tuo pubblico.

Aggiungi dei premi da offrire al vincitore della challenge e approfittane per fare branding con articoli personalizzati per l’occasione.

Un esempio? Dato che la maggior parte delle persone non beve acqua a sufficienza durante la giornata, promuovi una buona abitudine offrendo tazze personalizzate con il tuo logo aziendale come premio per una challenge sui social: unirai l’aspetto giocoso e coinvolgente tipico dei contest online a un’abitudine salutare che tutti dovremmo seguire.

Puoi scegliere tazze personalizzate economiche con grafiche, nome aziendale, logo e una frase a.

Supporta una causa che ti sta a cuore

Dal momento che settembre è un mese carico di buoni propositi, mostra l’impegno della tua azienda supportando una causa che ti sta a cuore.

Ci sono diversi modi in cui puoi fare la differenza: eventi di beneficienza, raccolta fondi o semplicemente una campagna di sensibilizzazione per tematiche importanti ma poco supportate.

Le tematiche possono essere le più disparate, dai grandi problemi che affliggono l’umanità come la guerra e la povertà, alle questioni ambientali.

Se vuoi mostrare il tuo impegno concreto nei confronti della comunità locale, scegli una causa che riguarda la tua città, che sia la creazione di un parco giochi per bambini o il rinnovamento di un ospedale.

Appoggiando una buona causa raggiungerai il doppio obiettivo di fare qualcosa di buono e ottenere ottima pubblicità per la tua azienda, migliorando notevolmente la tua immagine nei confronti di un vasto pubblico.

Back to school

Se vuoi andare sul classico e il tuo business ha a che fare con un pubblico di studenti e genitori, il ritorno a scuola è una tematica perfetta per le tue campagne marketing autunnali.

Sponsorizza il tuo business pubblicando contenuti a tema sui social, come consigli per affrontare il rientro in classe, una guida all’acquisto del diario scolastico o un articolo sulle ultime tendenze in fatto di look.

Aggiungi gadget promozionali a tema da regalare ai tuoi clienti, come penne e quaderni con logo, e buoni sconto per studenti e insegnanti.

Celebra l’equinozio d’autunno

Il 22 settembre comincia ufficialmente l’autunno.

Con il termine equinozio si indica il momento dell’anno in cui il sole si trova allo zenit rispetto all’equatore, in modo che la durata del giorno corrisponda esattamente alla durata della notte.

Celebra questo evento con una campagna marketing a tema.

Anche in questo caso puoi creare dei contenuti mirati per i tuoi canali online, proporre sconti e promozioni per attirare clienti in quella specifica data o lanciare un contest per aumentare la tua visibilità.

Sfrutta l’inizio dell’autunno per aumentare la visibilità della tua azienda con campagne marketing a tema, scegli una buona causa per mostrare a tutti quanto ci tieni, e usa i gadget aziendali personalizzati per rimanere a lungo nella mente dei tuoi clienti.