Molestie a ragazzine in zona Autostazione: per due uomini un arresto e foglio di via

Nell’ambito della complessiva strategia di contrasto a comportamenti illeciti messa in atto dalla Polizia di Stato di Avellino, a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei pressi dell’Autostazione Air di via Fariello, negli ultimi giorni gli agenti della Squadra Volanti hanno proceduto a un arresto e al deferimento in stato di libertà di due persone.

In particolare, nella serata del 5 giugno, il pronto intervento dei poliziotti ha permesso l’arresto, per i reati di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale, di un cittadino extracomunitario di 21 anni che stava molestando una quattordicenne in attesa dell’arrivo dell’autobus. La minore riferiva agli agenti di aver appena subito un palpeggiamento nelle zone intime da parte dell’uomo che poi aveva continuato a molestarla toccandosi i propri genitali e mimando altri atti osceni. Immediatamente l’autore della violenza veniva fermato dai poliziotti e condotto presso la Questura nonostante la tenace resistenza posta in essere nei loro confronti.

Di tali attività è stato dato avviso al P.M. di turno presso la Procura della Repubblica che ha disposto la traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Avellino e, all’esito dell’udienza odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare della custodia in carcere.

Inoltre, nella mattina del 6 giugno, i poliziotti della Squadra Volanti hanno anche deferito in stato di libertà, per il reato di atti osceni aggravati, un cinquantaduenne italiano residente nella provincia di Avellino che all’interno dell’autostazione si stava masturbando nelle vicinanze di due ragazze, delle quali una minorenne, rivolgendo loro apprezzamenti volgari.

Nei confronti dell’uomo, il Questore della Provincia di Avellino ha disposto, altresì, il Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Avellino per 4 anni.

Le contestazioni per entrambi sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone coinvolte sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.