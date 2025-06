Un futuro in evoluzione per la professione infermieristica: le riflessioni dal Convegno dell’OPI

Si è concluso con successo il convegno “Visione del Futuro: chi ci aspetta nel mondo del lavoro” dell’OPI, un evento illuminante dedicato alle nuove opportunità, all’innovazione e alla specializzazione nella professione infermieristica. Le due giornate, dal 2 al 5 giugno, hanno visto la partecipazione di esperti del settore che hanno esplorato temi cruciali per l’evoluzione della figura infermieristica in Italia e nel mondo.

Si è discusso del ruolo dell’IA come sinergia tra clinica e didattica e dei nuovi orizzonti per l’assistenza infermieristica grazie alle tecnologie emergenti. Non sono mancati dibattiti sui rischi legati alla comunicazione e alla privacy nell’uso dell’IA, e riflessioni sulla riforma del Codice Deontologico.

Il Presidente Rocco Cusano, ha presentato una relazione intitolata: “Costruire il ponte tra Università e pratica clinica alla luce delle innovazioni. Il ruolo dell’IA come sinergia tra clinica e didattica”. La sua presentazione ha evidenziato l’importanza di integrare l’innovazione tecnologica e l’Intelligenza Artificiale nei percorsi formativi e nella pratica clinica, preparando gli infermieri alle sfide e alle opportunità del futuro.

Inoltre, gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica di Avellino, guidati dalla loro prof. Barbara Antonella Venezia, anche tesoriere Opi, hanno partecipato al concorso per il poster scientifico, ricevendo un’attestazione di merito e il settimo posto ex aequo per i loro eccezionali lavori. Il convegno ha offerto una visione chiara del futuro della professione infermieristica, sottolineando l’importanza dell’innovazione, della specializzazione e delle nuove opportunità che si stanno delineando.