Moda uomo: i fashion stylist premiano le camicie slim fit

La camicia è un capo intramontabile nel guardaroba di ogni uomo, con le tendenze per la nuova stagione evidenziano come ci sia un modello in particolare che tutti dovrebbero avere nel proprio armadio.

Si tratta della camicia slim fit, leggera e aderente, perfetta per mettere in risalto la silhouette e da abbinare a capi di diverso tipo, per sfoggiare uno stile casual-chic che risulti sempre trendy e accattivante. Si tratta dunque di un vero must have per un outfit impeccabile.

Per valorizzare al meglio ogni look, il consiglio è di optare per una camicia uomo slim fit realizzata da brand di riferimento del settore, come per esempio Camicissima, azienda italiana che dal 1931 crea capi di tendenza e di alta qualità, grazie all’impiego di tessuti attentamente selezionati.

Caratteristiche e punti di forza delle camicie slim fit

I capi di abbigliamento definiti “slim” indicano vestiti dai volumi ridotti, che vestono in modo piuttosto aderente.

Le camicie slim fit da uomo non fanno eccezione: si tratta di un tipo di indumento particolarmente attillato, soprattutto sui lati del corpo e sul giromanica, più corto di un modello normale e pensato per chi vuole mettere in risalto il proprio fisico.

Versatile, perfetta per avere un look giovanile e trendy, la camicia slim fit è un capo casual, ma allo stesso tempo è in grado di dare all’outfit un aspetto molto curato. Per questo è da sempre considerata una camicia ideale da sfoggiare sia nelle serate con gli amici che nel tempo libero.

Come scegliere la camicia slim fit più adatta

Naturalmente, per uno stile impeccabile è altrettanto fondamentale scegliere la taglia e la fantasia più adatti alla propria fisicità.

A questo proposito, può essere utile ricordare che i migliori e-commerce di settore, come Camicissima.it, mettono a disposizione delle pratiche guide alle taglie, così da permettere prendere una decisione del tutto consapevole.

Per quanto riguarda le tinte e le fantasie, naturalmente, è possibile orientarsi tra un’ampia varietà di proposte: le slim fit esistono di ogni colore, dai più sgargianti ai più classici, a righe, a quadretti e anche l’intramontabile total white, perfetta per chi vuole dare un tocco elegante al look.

Gli abbinamenti migliori per una camicia slim fit

Una volta trovato il modello più adatto al proprio fisico, è il momento di scegliere con cura gli abbinamenti, orientandosi verso capi di tendenza e al tempo stesso in linea con i propri gusti.

L’abbinamento più classico è con i jeans e la slim fit portata fuori dal pantalone, ma questo capo d’abbigliamento si sposa bene anche con pantaloni in lino e i bermuda. È possibile completare l’outfit con una giacca jeans, per uno stile più sportivo, o un giubbotto di pelle, per un look più deciso.

Un modello molto trendy, adatto a ogni tipo di fisicità, è la camicia slim-fit in denim, ideale per le occasioni in cui si vuole essere ben vestiti, ma comunque sportivi: si abbina con i jeans per un look total denim, oppure con pantaloni più casual come chino e cargo.

Nelle mezze stagioni la slim fit può essere portata, appena sbottonata, sopra canotta o t-shirt a tinta unita, mentre in inverno è perfetta da indossare sotto a un pullover, un blazer o un parka.