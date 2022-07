Castellabate, anziana fa il bagno con la mascherina e rischia di annegare: salvata dal bagnino

Il coraggio di Francesco Pisu, giovane bagnino di Castellabate, in provincia di Salerno, ha salvato una signora 74enne che stava facendo il bagno con la mascherina. Domenica scorsa, mentre la donna nuotava ad oltre 30 metri dalla riva, proprio la mascherina, impregnata d’acqua, non ha permesso più alla signora di respirare.

Il bagnino, che si è accorto della difficoltà della donna, allertato anche da alcuni villeggianti irpini, si è tuffato in acqua e l’ha salvata a, non senza difficoltà. Ha portato a riva la signora che ormai aveva perso i sensi. Un’ambulanza ha condotto la donna all’ospedale di Vallo della Lucania. Le condizioni sono apparse subito serie.

Pare che ora la 74enne stia meglio.

Francesco, che da 10 anni lavora come bagnino presso il lido “Il Rinfresco” a Santa Maria di Castellabate, nell’intervista ha raccomandato alle persone che fanno il bagno a mare, di non entrare in acqua con la mascherina, perché potrebbe essere pericoloso.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza