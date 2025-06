Mobilitazione precari della giustizia, d’Agostino (ANM): “Fondamentali le risorse amministrative”

“La Sottosezione di Avellino dell’Associazione Nazionale Magistrati, in occasione della mobilitazione del personale precario PNRR indetta sul piano nazionale e territoriale per la giornata del 1 luglio 2025, evidenzia la fondamentale importanza ormai acquisita dalla risorsa amministrativa al fine di una migliore e maggiormente efficiente amministrazione della giustizia.

Come è stato già ribadito in sede nazionale “L’Ufficio per il processo si è rivelata una risorsa preziosa e irrinunciabile che, nonostante le ancora allarmanti scoperture degli organici della magistratura e del personale amministrativo e la inadeguatezza delle risorse informatiche e digitali, supporta l’enorme impegno profuso dalla magistratura giudicante verso il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr”.

Si auspica pertanto, la stabilizzazione dell’intero contingente organico previsto dal Pnrr per l’Ufficio per il Processo con una definizione del ruolo e delle mansioni degli addetti all’UPP a regime, attraverso la previsione di una specifica categoria professionale nell’ambito del CCI, coerentemente con la funzione dell’UPP che rappresenta una importante risorsa di supporto alla giurisdizione. La mancata o soltanto parziale stabilizzazione del predetto contingente, oltre a vanificare l’impegno formativo che quotidianamente ogni magistrato è chiamato a svolgere e le competenze professionali medio tempore acquisite dal personale UPP, comprometterebbe irrimediabilmente con effetti negativi anche per il futuro, i ragguardevoli risultati raggiunti sinora grazie al contributo di questo personale ausiliario”. Così in una nota la Presidente dr. Monica d’Agostino e il Segretario dr. Fabrizio Ciccone.