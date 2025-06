Santoro “boccia” il Patto per Avellino: un’alleanza da osteria più che di scopo

AVELLINO- “C’è chi teorizza una sorta di stagione di solidarietà nazionale. Mettendo insieme un po’ di mondi imprenditoriali ormai dentro Forza Italia, il mitico sulliano nero, che ha sempre condotto operazioni sotto potere e qualche, come si dice “pataccaro” del PD ex alleato di Cosentino. Sarebbe un’alleanza piu’ da osteria che di scopo”. E’ durissima la posizione espressa dal consigliere comunale di Per Avellino Amalio Santoro, a cui è spettata la relazione nel corso dell’incontro pubblico “La responsabilità di non scendere a patti” che “Per Avellino” – formata da Sinistra Italiana, SiPuò e Controvento – ha scelto per discutere al Circolo della Stampa di Avellino sul futuro politico della città: “Siamo chiaramente alla scadenza probabilmente della legislatura, alla vigilia di un consiglio comunale importante- ha spiegato il consigliere comunale- Ma ci interessa anche strutturare, dare una prospettiva politica di valore a questo soggetto politico che e’ nato più di un anno fa. Abbiamo già bocciato il documento contabile, credo sia inevitabile replicare.

Ci sono stati improvvisi colpi di scena. La sindaca dichiara di voltare pagina, di tentare un’operazione impossibile, quella di spezzare la continuità con l’esperienza Festa. Un’operazione un po’ diciamo demagogica, nel senso che lei sta dentro quel mondo e anzi porta dietro questo stigma. Chi si è candidato con quello schieramento non ha possibilità in un certo senso di riscatto. Perché e’ dentro un sistema con ampi tratti di corruzione”. Per Santoro, infatti quello della sindaca Nargi e’ “un appello generico a una pacificazione, senza indicare un obiettivo. Oltretutto c’è chi teorizza una sorta di stagione di solidarietà nazionale. Mettendo insieme un po’ di mondi imprenditoriali ormai dentro Forza Italia, il mitico sulliano nero, che ha sempre condotto operazioni sotto potere e qualche, come si dice “pataccaro” del PD ex alleato di Cosentino. Sarebbe un’alleanza piu’ da osteria che di scopo. E poi lo scopo sarebbe soltanto la durata di questo governo. Si è inevitabilmente alternativi a tutto questo, sapendo che c’e’ una difficoltà, che il Pd si conferma un “non luogo della politica” di questa provincia e anche la linea Shlein, come si dice, si ferma a Pomigliano. Fa fatica ad andare oltre”. Rispetto a questo quadro, Santoro non ha dubbi: “Noi sappiamo cosa fare. Teniamo la barra dritta anche in nome della coalizione, anche in vista delle prossime scadenze, soprattutto le regionali. Mi auguro che i Cinque stelle confermino la loro posizione. Francamente non ho capito nulla del loro documento, ma tant’è. Non ci smarriamo. Ci interessa la politica, non come convenienza”.

IL PERICOLO FESTA:

Santoro ha anche fatto riferimento ad un altro tema usato dai pro alleanza: “Ho sentito: ma poi c’è il pericolo che torni Festa. “Insomma- continua Santoro-per la mia esperienza, siccome mi sono dimesso una vita fra da segretario dei Popolari, proprio perché non mi interessi al calcolo delle convenienze. Noi procediamo sulla strada di una prospettiva di un centro sinistra di qualità e di cambiamento. Proseguiamo così come si dice liberi. In effetti tutto il resto, francamente non ci interessa”

IL CENTROSINISTRA? GIA’ ROTTO DOPO IL VOTO

“Il centro sinistra si è già rotto un minuto dopo il risultato elettorale- ha continuato Santoro- e quando ci siamo riuniti la prima volta ci siamo trovati di fronte a consiglieri che teorizzavano lo sciogliete le righe e parlavano di iniziativa autonoma di ogni eletto. In consiglio abbiamo vissuto così questo anno. Non a caso Gengaro non è più il portavoce della coalizione e non a caso c’è chi come il consigliere Giordano, abituato più a servire se’ stesso che la comunità si è fatto votare dalla Nargi presidente della commissione Bilancio, stracciando l’accordo che avevamo stipulato tra le mozioni del centro sinistra. Quindi siamo già in una difficoltà della coalizione. È evidente che tutto sia aggrava alla vigilia di una scadenza elettorale importante come le regionali. La politica è una cosa seria”.