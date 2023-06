Associazione Nazionale Magistrati: D’Agostino presidente, Spella segretaria

AVELLINO- Un tandem tutto rosa per la guida della Sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati di Avellino, quello eletto all’unanimità degli iscritti qualche giorno fa.

Alla guida dell’organismo di rappresentanza dei magistrati irpini è stata scelta infatti Monica D’Agostino, giudice del Settore Civile/Sezione Lavoro, da anni impegnata nelle attività della Sottosezione dell’Anm di Avellino, anche con ruoli importanti. La segreteria della stessa Sottosezione è stata affidata dagli iscritti al giudice Francesca Spella, magistrato della Sezione Gip/Gup del Tribunale di Avellino.

Saranno loro a succedere agli uscenti. Si è chiusa così la consultazione per il rinnovo delle cariche di presidente e di segretario dell’Associazione. I partecipanti all’assemblea hanno ringraziato “i colleghi Gaetano Guglielmo e Fabrizio Ciccone (rispettivamente presidente e segretario uscente), per il loro operato e per l’impegno profuso”.

All’unanimità è stato approvato anche il documento redatto dal presidente della Sezione Civile dr. Sossio Pellecchia avente ad oggetto la richiesta di stabilizzazione degli addetti all’Ufficio del Processo.