AVELLINO- Si chiama “Bici in Comune” ed è il bando pubblicato dal Comune di Avellino per presentare proposte progettuali valide sul finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente la promozione della mobilità ciclistica ed il cicloturismo. L’avviso ha come finalità l’individuazione, previa selezione, di partner che collaboreranno alla realizzazione delle attività ed all’eventuale cofinanziamento del progetto in caso di valutazione positiva, per una durata progettuale di 24 mesi.“Bici in Comune” si pone come obiettivo generale quello di sostenere la mobilità ciclistica e il cicloturismo, andando a contribuire alla “Cycling strategy” europea, ovvero il programma europeo per portare la bicicletta ad avere un ruolo primario e

centrale nella vita delle persone ed a farla diventare un principale mezzo di trasporto quotidiano. L’Avviso pubblico prevede varie linee di attività: incentivazione della

“mobilità ciclabile” e dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile (per il collegamento scuola-casa, casa-impianto sportivo, casa-lavoro); valorizzazione del territorio

attraverso la promozione della cultura, dell’enogastronomia e delle eccellenze locali; riqualificazione e messa in sicurezza di piste ciclabili e di percorsi cicloturistici esistenti, mediante interventi di apposizione di segnaletica verticale e orizzontale, di illuminazione, di abbattimento delle barrierearchitettoniche, di installazione cordoli di separazione, di installazione di dispositivi conta accessi,

al fine di renderle maggiormente inclusive e adatte alla fruizione anche da parte dei soggetti con disabilità, degli anziani e dei

bambini di tutte le età; attività ditracciatura e di digitalizzazione dei percorsi cicloturistici; organizzazione di eventi aggregativo-sportivi ciclistici e di attività cicloturistiche. Il partenariato dovrà essere composto da soggetti appartenenti alle categorie definite dal bando “Bici in Comune”. Si tratta, nello specifico, di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) – Società Sportive Dilettantistiche (SSD) – Enti del Terzo Settore (ETS). Il Comune di Avellino, in qualità di Capofila, sarà responsabile della realizzazione della proposta progettuale e unico referente nei rapporti con l’ente finanziatore. Qualora la proposta progettuale risulti ammessa al finanziamento, il Comune di Avellino, in qualità di Capofila, dovrà sottoscrivere un atto convenzionale volto a disciplinare i rapporti con l’ente finanziatore. La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il prossimo 9 gennaio, alle ore 12.00. Le manifestazioni di interesse ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili.