Botte in Piazza Agnes, la Polizia individua i due protagonisti della lite

AVELLINO- Una lite tra due persone, prima coinvolte in un alterco e poi venute alle mani. Quello che e’ accaduto nel pomeriggio del 31 dicembre in Piazza Agnes, che e’ stato rilanciato dalle immagini di un video circolato sul web e inviato dal deputato Francesco Emilio Borrelli alle forze dell’ordine. Proprio gli immediati accertamenti eseguiti dalla Questura di Avellino, in particolare dalla Squadra Mobile, avrebbero consentito di individuare i due protagonisti della scazzottata che ha fatto il giro del web. Le altre persone coinvolte sarebbero intervenute per sedare la lite. Non essendoci una prognosi per cui la vicenda diventa procedibile d’ufficio, la vicenda avrà un epilogo nel caso in cui i due protagonisti della lite in piazza decideranno di querelarsi e anche in base alla ricostruzione che forniranno della vicenda. Si tratta di due soggetti di mezza età. Non è chiaro, almeno per il momento, quale siano stati i motivi dell’alterco e del successivo scontro fisico.